СП "GM-АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей из-за падения продаж

"АвтоВАЗ" планирует на неопределенный срок уменьшить скорость линий конвейера в Тольятти, пишет газета "Ведомости"

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" и американского концерна General Motors) приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября из-за падения продаж, сообщают "Ведомости".

По словам представителя совместного предприятия, которого цитирует издание, приостановка нужна "для оптимизации баланса спроса и предложения" на выпускаемые предприятием внедорожники Chevrolet Niva.

По его словам, отгрузки автомобилей в период остановки конвейера будут идти в обычном режиме. Работники получат компенсацию в размере двух третей заработной платы. Сокращений персонала завод не планирует.

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" - совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского АО "АвтоВАЗ" в городе Тольятти Самарской области. Выпускает внедорожники Chevrolet Niva. Ожидаемые продажи Chevrolet Niva в августе и сентябре представитель СП не раскрыл.

"Ведомости" отмечают также, что "АвтоВАЗ" из-за прогнозов снижения спроса с середины сентября на неопределенный срок снизит скорость некоторых линий конвейера в Тольятти. Об этом изданию рассказали человек, знакомый с топ-менеджерами "АвтоВАЗа", и человек, близкий к компании.

Эта мера коснется, прежде всего, тех линий, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan – B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) и внедорожники 4x4. Число смен и длительность рабочей недели останутся прежними, сказали собеседники. Сокращений персонала, по словам представителя "АвтоВАЗа", не планируется.

Мощность "Джи Эм-АвтоВАЗа" - 98 тыс. автомобилей в год, в прошлом году предприятие выпустило 31,332 тыс. шт. В январе-июле 2019 г. продажи Niva в России упали почти на 25% до 12,163 тыс. шт., приводят "Ведомости" данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4%. До этого рынок два года подряд рос, отмечает издание.

В пресс-службах российского подразделения GM и "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" не прокомментировали информацию о возможной приостановке выпуска автомобилей на СП.

"АвтоВАЗ" – крупнейший в России автопроизводитель. Из 1,57 млн легковых автомобилей, выпущенных в стране в 2018 году, около 503 тыс. машин собрал "АвтоВАЗ". Единственная в 2019 году приостановка производства на автозаводе в начале июля была вызвана срывом поставок комплектующих. С 3 по 5 июля простаивали все сборочные линии в Тольятти и Ижевске.