Во Владивосток зашел самый большой из посещавших РФ круизный лайнер

Лайнер Spectrum of the Seas Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лайнер Spectrum of the Seas с пятью тысячами туристов на борту в понедельник, 9 сентября, прибыл в порт Владивосток, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как заявил поднявшийся на борт приморский губернатор Олег Кожемяко, это самое большое круизное судно, когда-либо заходившее в российские порты. Он рассказал, что на этом лайнере немало жителей края и власти Приморья довольны растущей популярностью такого вида туризма. Это не только вид отдыха для местных жителей, но и реклама города и края.

На борту первого в Приморье пятитысячника - туристы из 38 стран, более 3 тыс. из которых - из Китая. Российских пассажиров там около 150. Еще около 200 туристов из РФ начнут свое путешествие из Владивостока: далее лайнер отправится к берегам Японии.

Длина судна составляет 347 метров, ширина 41 метр, водоизмещение почти 168,9 тыс. тонн.

Круизный сезон-2019 открылся в Приморье в марте. Всего в этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров. Комплекс мер по развитию туризма в регионе реализуется в рамках государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2021 годы.