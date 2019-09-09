Что произошло за день: понедельник, 9 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел, сообщили в ЦИК. Там уточнили, что в четырех субъектах РФ полностью отменены или будут отменены в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам. Ни в одном регионе, где выбирали глав субъектов, не будет вторых туров выборов.

- Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, это выше, чем на прошлых выборах 2014 года (21,04%). В "Единой России", которая получила, по предварительным данным, 25 мандатов, заявляют, что итог для них достойный. А лидер московских единороссов Андрей Метельский, несмотря на поражение в округе, не потеряет свое место в партии.

- Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей. Там заверили, что после прихода нового руководства никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению.

- Во Владивосток зашел самый большой из посещавших РФ круизный лайнер. На борту Spectrum of the Seas пять тысяч туристов. Длина судна составляет 347 метров, ширина 41 метр, водоизмещение почти 168,9 тыс. тонн.

- Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на главу ЦИК. Приезжий из Казахстана Бахыт Карабалаев признал вину и сказал, что не против посидеть в тюрьме. Сама Элла Памфилова заявила, что могла бы накормить мужчину, если бы он ее попросил, а не нападал.

- Глава "Роскосмоса" обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии. Дмитрий Рогозин заявил, что у предполагаемых вандалов, которые пытались проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, нашли "не только фотоаппараты", но и еще "много интересного".

- Спецслужбы США тайно вывезли в 2017 году из РФ информатора. CNN утверждает, что "одного из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшего внутри российского руководства" вывезли из опасений, что Дональд Трамп может поспособствовать раскрытию агента.