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Российский многоразовый космический корабль совершит первый полет с экипажем в 2025 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый космический корабль, создаваемый в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация", полетит впервые с экипажем в 2025 году, это будет второй экземпляр, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Первый корабль, который полетит в 2023 году с "Анагарой-А5П", он, скорее всего, потом полетит в рамках первого полета ракеты сверхтяжелого класса. А в 2024 году второй полет будет осуществлен на полноформатном, штатном летном корабле", - сказал Рогозин в понедельник.

Он пояснил, что первый корабль, получивший имя "Орел", будет иметь некоторые элементы прототипизации и не будет обладать полными качествами серийного корабля, например, в вопросе многоразовости. Серийный корабль должен обеспечивать не менее 10 полетов в космос.

"В 2024 году начнет летать штатный корабль. Сначала в безэкипажном варианте, а в 2025 году этот же корабль полетит с экипажем", - отметил глава "Роскосмоса".

Он сообщил, что в 2026 и 2027 годах новый корабль будет запускаться ракетами "Ангара". "Завершаем к 2028 году летные испытания корабля - и дальше штатная эксплуатация его с ракетой сверхтяжелого класса", - сказал Рогозин.

Он не стал говорить, какое имя получит второй корабль в рамках ОКР "Федерация". "Скажу попозже. Давайте начнём работать с настоящей матчастью", - отметил он.

Роскосмос

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