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РКК "Энергия" запросила дополнительных денег на космический корабль "Орел"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Создатели перспективного космического корабля "Орел" запросили дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для него, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Потребуется создание заправочной станции, барокамеры, монтажно-испытательный корпус придется строить специально под корабль. Вот эта сумма поглощает объекты, которые будут здесь созданы для штатной эксплуатации пилотируемого корабля", - объяснил он.

Разработку "Орла" ведет РКК "Энергия". Первый беспилотный полет корабля намечен на 2023 год, с экипажем - на 2025 год. Предполагается, что он будет доставлять людей и грузы на космические станции на околоземной орбите, а также будет использоваться при освоении Луны.

Возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

Орел РКК Энергия Роскосмос Дмитрий Рогозин Луна

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