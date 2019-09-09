Нашелся пропавший в Тверской области 11-летний мальчик

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Тверской области найден живым и здоровым 11-летний ребенок, накануне не вернувшийся домой, сообщила в понедельник, 9 сентября, пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Как заявили в СКР, ребенка нашли живым "на сеновале неподалеку от деревни, в которой он проживает". Следствие устанавливает все обстоятельства исчезновения мальчика, в том числе причины и условия, побудившие его на этот шаг.

Ранее сообщалось, что ребенок 2008 года рождения в воскресенье, 8 сентября, ушел из своего дома в деревне Васильевское Старицкого района и не вернулся. Следствие полагало, что мальчик мог стать жертвой преступления. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

К поиску пропавшего подключились сотрудники органов внутренних дел, МЧС, волонтеры.