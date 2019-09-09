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В Тверской области пропал 11-летний мальчик

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Тверской области пропал 11-летний мальчик. СКР возбудил дело об убийстве (стандартная процедура при подобном инциденте).

По данным следствия, мальчик 2008 года рождения в воскресенье, 8 сентября, ушел из дома, расположенного в деревне Васильевское Старицкого района, и до настоящего времени не вернулся.

Следователи полагают, что причиной исчезновения могли явиться противоправные действия посторонних лиц.

К поиску пропавшего мальчика подключены сотрудники органов внутренних дел, МЧС, волонтеры.

Тверская область

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