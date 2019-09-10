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Три первоклассника с ожогами госпитализированы из школы в Кузбассе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ученики первого класса школы N29 города Междуреченск (Кузбасс) госпитализированы с ожогами 10 и 15% тела после того, как опрокинули на себя термопот (нагревательный прибор) в столовой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного центра медицины катастроф во вторник, 10 сентября.

"Ожоги получили четверо детей, все они были направлены в больницу, на месте работали врачи двух экипажей скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что одна из пострадавших - девочка - после оказания первой помощи была отправлена на амбулаторно лечение. Еще двое детей с ожогами 10% тела - мальчик и девочка - направлены в травматологическое отделение. Последняя пострадавшая девочка, у которой около 15% ожогов тела, находится в реанимации.

По словам представителя ведомства, угрозы жизни детей нет.

Междуреченск Кузбасс

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