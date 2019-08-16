В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.

По версии следствия, яма образовалась 26 июля этого года из-за прорыва теплотрассы. Ответственные лица вовремя не устранили аварию. Спустя два дня мальчик, проходивший мимо, провалился в размытую почву с горячей водой.

В ведомстве отметили, что состояние ребенка в настоящее время удовлетворительное, его продолжают лечить.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в следственном управлении.