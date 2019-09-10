Более 40% россиян согласились получать зарплату в конверте

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Соискателей на рабочее место, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников "серой" схемы. Об этом свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник, 10 сентября, в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, россиян, согласных получать заработок по "черной" или "серой" схеме, оказалось 43%. Не согласятся на подобное предложение работодателя 36% респондентов. По данным опроса, мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49% и 36% респондентов соответственно.

Исследование показало, что среди россиян в возрасте 25-34 лет оказалось 46% согласных получать зарплату в конверте. Противников "черных" зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан с доходом от 80 тыс. руб. (по 45%).

По данным Superjob.ru, среди жителей крупных городов чаще всего на "серый" заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). Не будет отказываться от работы с "черной" зарплатой каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге на заработок в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных, не хотят получать "черную" зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Согласно результатам исследования, больше всего противников дохода в конверте - в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%).

Опрос был проведен 22-23 августа 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет в 377 населенных пунктах, во всех федеральных округах.