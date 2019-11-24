Каждый пятый работодатель в России готов отказать в работе претенденту с лишним весом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Две трети отечественных работодателей (65%) не считают, что вес человека имеет какое-либо значение при приеме на работу в компанию, тогда как семь лет назад такую позицию занимали чуть более половины (51%) менеджеров по персоналу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс".

Опрос показал, что по сравнению с 2012 годом работодатели в России стали менее предвзято относиться к соискателям с избыточной массой тела.

По данным исследования, в настоящее время 19% менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб могут при прочих равных отдать предпочтение претенденту без лишнего веса, что почти вдвое меньше, чем семь лет назад.

Исследование показало, что количество респондентов, считающих, что соискатели на рабочее место, имеющие избыточный вес, испытывают на себе определенную дискриминацию при приеме на работу, у сограждан, уверенных, что такой проблемы нет, практически одинаково - 32% и 31% соответственно. При этом 37% участников опроса затрудняются с оценками по данному поводу.

Опрос среди 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу, был проведен 4-15 октября 2019 года в 106 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

В рамках данного исследования Superjob.ru также был проведен опрос 7-10 октября 2019 года среди 5000 респондентов, представляющих экономическое активное население России старше 18 лет, в 597 населенных пунктах, во всех федеральных округах.