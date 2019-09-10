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Оренбурженка, подозреваемая в убийстве десятилетней дочки, найдена мертвой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тело женщины, подозреваемой в убийстве своей дочери в Абдулинском районе Оренбургской области, найдено в лесополосе во вторник, 10 сентября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

В пятницу, 6 сентября, стало известно, что в одном из домов города Абдулино была убита десятилетняя девочка. По данному факту возбудили уголовное дело. Местные СМИ тогда писали, что школьницу могла убить ее мать.

Следователи подтвердили эти подозрения. В отношении 38-летней женщины заочно вынесли постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. Оренбурженку объявили в розыск, отмечается в сообщении СКР.

В поисковой операции были задействованы более 300 человек - криминалисты аппарата следственного управления, следователи СК России, сотрудники полиции и волонтеры. С целью установления причины смерти обвиняемой назначена судебно-медицинская экспертиза, заявили в региональном управлении СКР.

СКР Оренбургская область

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