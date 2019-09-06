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Десятилетнюю девочку убили в Оренбургской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства 10-летней школьницы, сообщает управление СКР по региону.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме в городе Абдулино.

Местные СМИ со ссылкой на жителей сообщают, что девочку могла убить ее мать. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

При этом УМВД по Оренбургской области распространило ориентировку на 38-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве.

Оренбургская область

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