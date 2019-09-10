СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным суда, следствие уже объявило братьев Ананьевых в международный розыск и подало в суд ходатайство об их заочном аресте.

Промсвязьбанк в 2018 году обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о "противоправной деятельности" его бывших совладельцев - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Банк с 15 декабря 2017 года санируется через "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. На его базе решили создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.