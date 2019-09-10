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Минздрав РФ оценил сроки повышения возраста покупки алкоголя

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав надеется на принятие законопроекта о запрете продажи крепкого алкоголя гражданам младше 21 года в течение текущего года. Об этом заявил "Интерфаксу" замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, законопроект согласован МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгом, Минтрудом, Минспортом, Минобороны, Роспотребнадзором, Росмолодежью, в целом поддержан Минэкономразвития хотя с негативной оценкой регулирующего воздействия.

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Минэкономразвития указывало на то, что предлагаемые изменения приведут к усложнению работы сотрудников на кассах, росту числа ошибок продавцов, к снижению скорости кассового обслуживания покупателей.

Против инициативы и Минфин: там считают, что "главная проблема существования нелегального рынка на данный момент с точки зрения потребителя - это недостаточный уровень доходов населения".

Ранее в 2019 году Минздрав подготовил законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года. Документ предлагал запретить продавать молодым людям спиртное крепче 16,5 градуса.

В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.

Минздрав

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