Минфин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России выступает против повышения возраста для покупки крепкого алкоголя до 21 года. Об этом заявил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов.

"Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года - мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта", - сказал Коробутов, выступая на презентации исследования о теневом рынке спиртного, подготовленного Центром развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково" и центром социального проектирования "Платформа".

Представитель Минфина на основании этого исследования сделал вывод, что "главная проблема существования нелегального рынка на данный момент с точки зрения потребителя - это недостаточный уровень доходов населения". "Я думаю, что при достаточном уровне доходов, конечно, при альтернативе купить легальный алкоголь или купить нелегальный алкоголь (потребитель - ИФ) пойдет покупать легальный алкоголь", - считает Коробутов.

Ранее в 2019 году Минздрав подготовил законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года. Документ предлагал запретить продавать молодым людям спиртное крепче 16,5 градуса.

В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.