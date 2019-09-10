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Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на складе в промзоне в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" во вторник вечером в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов. По данным пресс-службы ГУ МЧС, загорелись пять строений, бочки с маслом и три автомобиля.

В пресс-службе отметили, что данных о пострадавших не поступало.

Пожар был виден из разных районов Нижнего Новгорода: очевидцы выкладывали в соцсетях фотографии клубов дыма над местом происшествия. Так, дым виден в микрорайоне Щербинки и в противоположной части города - микрорайоне Мещерское озеро. Очевидцы в соцсетях также сообщают, что внутри горящего помещения "взрываются бочки, слышны хлопки".

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщили "Интерфаксу", что в промышленной зоне в Нижегородской области горят металлический и кирпичный склады, а также два административных здания - одно- и двухэтажные.

На месте работают 96 спасателей и 26 единиц техники.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в результате пожара пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Нижегородская область

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