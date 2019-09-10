Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Собеседник агентства уточнил, что один пострадавший госпитализирован в Приволжский окружной медицинский центр.

К тушению пожара будут привлечены два пожарных поезда.

В свою очередь первый заменачальника ГУ МЧС по Нобласти Владимир Бирючков сообщил журналистам, что на месте пожара "наблюдается разлив нефтепродуктов, предположительно, масла".

Между тем специалисты регионального Роспотребнадзора выехали на место происшествия для исследования воздуха.

Ранее сообщалось, что на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе области в 1 км северо-западнее поселка Дружный во вторник вечером произошел сильный пожар на складе горюче-смазочных материалов. Его площадь, по предварительным данным, составила 5 тыс. кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС сообщала, горят пять строений, бочки с маслом на открытой площадке и три машины.

Возгорание видно из различных районов Нижнего Новгорода: очевидцы в соцсетях делятся фотографиями клубов дыма, поднимающихся ввысь с места происшествия. Так, дым виден в микрорайоне Щербинки и в противоположной части города - микрорайоне Мещерское озеро. Очевидцы в соцсетях также сообщают, что внутри горящего помещения "взрываются бочки, слышны хлопки".

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщили "Интерфаксу", что в промзоне горят металлический и кирпичный склады.

К тушению пожара привлекаются 116 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 96 человек и 34 единицы техники.