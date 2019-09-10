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Мэром Сочи стал Алексей Копайгородский

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты городского собрания Сочи тайным голосованием во вторник выбрали новым мэром города-курорта 34-летнего Алексея Копайгородского. Как передал корреспондент "Интерфакса", за его кандидатуру проголосовали 44 депутатоа, то есть она была принята единогласно.

Предшественник Копайгородского Анатолий Пахомов занимал должность мэра Сочи с 2009 года. Срок его полномочий истекает в этом сентябре, сейчас он находится в отпуске.

Всего на должность мэра Сочи претендовали 18 человек: четыре женщины и 14 мужчин. Все кандидаты - иногородние, их возраст - от 32 до 47 лет. Пахомов свою кандидатуру на выборы не выдвигал.

Уроженец Краснодара Копайгородский в 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем". В 2012 году окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности "Юриспруденция", в 2015 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2013 году Копайгородский получил ученую степень кандидата педагогических наук.

С 2003 по 2013 годы Копайгородский служил в ВС РФ. С января 2014 года по сентябрь 2015 работал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

С сентября 2015 по февраль 2016 года занимал должность замдиректора регионального департамента внутренней политики. С февраля 2016 по март 2017 года являлся заместителем главы Краснодара. В марте 2017 назначен директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, заместителем губернатора региона.

Копайгородский женат, у него двое детей.

Сочи Алексей Копайгородский

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