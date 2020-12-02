В Сочи опять выбирают мэра

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Из-за выделения части территории Адлерского района Сочи в отдельный городской округ Сириус городская дума проводит новые выборы мэра.

Согласно опубликованному решению городского собрания Сочи от 8 октября, в пятницу, 4 декабря, в Сочи пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.

Необходимость проведения нового конкурса на пост мэра возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию - городской округ Сириус.

"Заявки на участие в конкурсе подали шесть человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области. По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссией будет принято решение о регистрации и представлении в Городское собрание Сочи не менее двух кандидатов", - заявили в пресс-службе, добавив, что из отобранных кандидатов депутаты 10 декабря выберут нового мэра.

Ранее сообщалось, что жителей Имеретинской низменности провели референдум по вопросу создания нового поселка городского типа. Распоряжение о присвоении названия "Сириус" поселку городского типа, образованному на территории Сочи, 1 февраля 2020 года подписал премьер Михаил Мишустин.

Предыдущие выборы мэра прошли в Сочи в сентябре 2019 года. На них главой города был избран Алексей Копайгородский.