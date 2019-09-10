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В антисанитарных камерах "Бутырки" и "Матросской тишины" обнаружили арестантов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка".

"На территории СИЗО есть четыре старинные башни. Одна из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, - сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, люди находятся в камере площадью примерно 4 кв. метра. "В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения - ИФ), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода. Стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Не понятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно", - сказал Мельников.

Он отметил, что еще одни эксплуатируемые "казематы" члены ОНК нашли в СИЗО "Матросская тишина". "Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов. Кроме того, камеры находятся в непосредственной близости от туберкулезного блока", - добавил он.

По его словам, таких камер в СИЗО около 10 штук, их вместимость - от 6 до 12 человек.

"Ни в одном из СИЗО членам ОНК не смогли дать объективного ответа, почему люди содержатся в небезопасных и антисанитарных камерах, которые максимум можно использовать как складские помещения и которые ранее были закрыты. При этом дефицита свободных мест в нормальных камерах оба СИЗО не испытывают", - сказал Мельников, добавив, что ОНК рекомендовала руководству СИЗО не использовать эти камеры.

Официальным комментарием ФСИН "Интерфакс" пока не располагает.

ОНК ФСИН Бутырка Матросская тишина

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