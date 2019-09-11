Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

Новые iPhone, пауза в процессе расторжения соглашений между Украиной и Россией, антисанитарные условия в московских СИЗО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Ъ" обратил внимание на прекращение Украиной процесса денонсации соглашений с РФ и СНГ. Последний раз страна выходила из двустороннего соглашения с Россией в апреле 2019 года. В МИД РФ предположили, что это может быть связано с кадровыми перестановками в аппарате.

- В антисанитарных камерах "Бутырки" и "Матросской тишины" обнаружили арестантов. По данным ОНК Москвы, двое арестантов, подозреваемых в разбое, содержатся в камере площадью 4 кв. метра в старинной башне на территории "Бутырки". В "Матросской тишине" эксплуатируется около десяти камер в полуподвальных помещениях, их вместимость - от 6 до 12 человек.

- Москалькова сообщила о 10 обращениях от заключенных на Украине россиян. Она считает, что для уголовного преследования этих людей "был создан политический фон", и пообещала сделать все возможное для их возвращения в Россию. Омбудсмен также отметила, что вопросы списков, этапности, сроков обмена относятся к числу политических вопросов и их решают внешнеполитические ведомства, спецслужбы и те представители власти, которые могут сформулировать политическую волю в этом направлении.

- В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки. Тестовым запуском руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

- Apple представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Все модели получили улучшенную камеру, более быстрый процессор и новые цвета. Предзаказ в России доступен с 18 сентября, в продажу новые iPhone поступят 20 сентября. Цены на новые модели стартуют от 59990, 89990 и 99990 рублей соответственно.

Новости по теме

Новости

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

Запуск японского грузового корабля к МКС отменен из-за пожара на площадке

Apple представила три новые модели iPhone

Apple представила три новые модели iPhone

Помпео назвал недостоверными сообщения о вывозе информатора США из России

Что произошло за день: вторник, 10 сентября

В США решили, что за резонансным убийством в Берлине стоит Россия

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

В Японии задумались о возможности слива радиоактивной воды с "Фукусимы-1" в океан

В Японии задумались о возможности слива радиоактивной воды с "Фукусимы-1" в океан
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');