Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

Новые iPhone, пауза в процессе расторжения соглашений между Украиной и Россией, антисанитарные условия в московских СИЗО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Ъ" обратил внимание на прекращение Украиной процесса денонсации соглашений с РФ и СНГ. Последний раз страна выходила из двустороннего соглашения с Россией в апреле 2019 года. В МИД РФ предположили, что это может быть связано с кадровыми перестановками в аппарате.

- В антисанитарных камерах "Бутырки" и "Матросской тишины" обнаружили арестантов. По данным ОНК Москвы, двое арестантов, подозреваемых в разбое, содержатся в камере площадью 4 кв. метра в старинной башне на территории "Бутырки". В "Матросской тишине" эксплуатируется около десяти камер в полуподвальных помещениях, их вместимость - от 6 до 12 человек.

- Москалькова сообщила о 10 обращениях от заключенных на Украине россиян. Она считает, что для уголовного преследования этих людей "был создан политический фон", и пообещала сделать все возможное для их возвращения в Россию. Омбудсмен также отметила, что вопросы списков, этапности, сроков обмена относятся к числу политических вопросов и их решают внешнеполитические ведомства, спецслужбы и те представители власти, которые могут сформулировать политическую волю в этом направлении.

- В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки. Тестовым запуском руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

- Apple представила три новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Все модели получили улучшенную камеру, более быстрый процессор и новые цвета. Предзаказ в России доступен с 18 сентября, в продажу новые iPhone поступят 20 сентября. Цены на новые модели стартуют от 59990, 89990 и 99990 рублей соответственно.