"Яблоко" обратилось к Памфиловой из-за нарушений на выборах в Петербурге

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков передал главе ЦИК РФ Элле Памфиловой обращение о выявленных партией нарушениях на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба партии во вторник.

"Обращение содержит наиболее яркие факты нарушений по муниципалитетам, которые до сих пор не подвели итоги голосования", - заявили в пресс-службе.

В "Яблоке" заявляют, что в ответ на обращение получили заверение в том, что "Центризбирком будет держать ситуацию на контроле".

Кроме того, как заявляют в пресс-службе, в связи с обращением председателю избирательной комиссии Петербурга Виктору Миненко нужно будет "проверить все факты нарушений законодательства, которые перечислены в документе".

В "Яблоке" сообщают, что выявили такие нарушения, как подмена бюллетеней в ящиках для надомного голосования и препятствование работе наблюдателей. В "Яблоке" подчеркивают, что спустя почти двое суток после окончания голосования итоги муниципальных выборов не подведены.

По данным "Яблока", партия выдвинула в муниципалитеты Петербурга более 400 кандидатов, из которых около 100, по предварительным данным, смогли стать депутатами. При этом в значительной части муниципальных округов, где победили "яблочники", данные до сих пор не введены в систему ГАС "Выборы", заявляют в партии.

Ранее во вторник Центральная избирательная комиссия РФ заявила о поддержке любых решительных мер в отношении избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Петербурга, где были выявлены серьезные нарушения.

Заявление опубликовано на сайте ЦИК. В комиссии отметили многочисленность обращений по муниципальным выборам в Петербурге: горожане сообщают о высоком уровне "надомного" голосования, вбросах бюллетеней, удалении наблюдателей с участков, фальсификации избирательной документации. Особую озабоченность ЦИК вызывают факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования.