Поиск

Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Как передал корреспондент "Интерфакса", митинг начался в 19:10. Перед собравшимися выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев ("Справедливая Россия"). Он заявил о массовых нарушениях при пересчете голосов в участковых и муниципальных избирательных комиссиях и потребовал привлечь причастных к нарушениям к уголовной ответственности.

Мероприятие согласовано с районной администрацией. За митингом наблюдают сотрудники полиции.

Организаторами митинга выступила группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и активистов. Заявленная численность мероприятия - 200 человек.

Петербург

Новости по теме

Новости

Универсальный десантный корабль начали создавать в России

Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Северокорейский дипломат отказался от общения с прессой на выходе из МИД РФ

В компании-разработчике прояснили инцидент с не включившимся роботом FEDOR

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Дерипаска решил судиться с журналистами из-за санкций США

Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

В "Роскосмосе" согласились, что космонавтам может пригодиться оружие

Вернувшийся из космоса робот FEDOR вновь отказался включаться

Group-IB обнаружила троян, нацеленный на пользователей Avito и других сервисов

Group-IB обнаружила троян, нацеленный на пользователей Avito и других сервисов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');