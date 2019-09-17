Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Как передал корреспондент "Интерфакса", митинг начался в 19:10. Перед собравшимися выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев ("Справедливая Россия"). Он заявил о массовых нарушениях при пересчете голосов в участковых и муниципальных избирательных комиссиях и потребовал привлечь причастных к нарушениям к уголовной ответственности.

Мероприятие согласовано с районной администрацией. За митингом наблюдают сотрудники полиции.

Организаторами митинга выступила группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и активистов. Заявленная численность мероприятия - 200 человек.