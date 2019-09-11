На Камчатке арестовали утопившую двух своих детей женщину

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение в убийстве двух детей жительнице Камчатки, утопившей своих дочь и сына, сообщает в среду Следственное управление СУ СКР по Камчатскому краю.

Суд арестовал женщину по ходатайству следователя. Ей предъявили обвинение по статье "убийство двух малолетних детей" (п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщалось, трагедия произошла в понедельник утром на берегу бухты Крашенинникова в закрытом городе подводников Вилючинске. 27-летняя женщина утопила в бухте своих детей - 1,5-месячную девочку и 5-летнего мальчика. Сына она привязала к себе вниз головой, а дочь взяла на руки и так зашла в воду. Женщина хотела утопиться и сама, но ее спасли подоспевшие полицейские, которых вызвали очевидцы. К тому моменту дети были уже мертвы.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией, за пару дней до трагедии обвиняемая застала с другой женщиной отца младшего из своих детей - мигранта из Узбекистана. Обвиняемая окончила Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, она работала в Вилючинске инженером.