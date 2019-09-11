Суд предложил вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по собственной инициативе предложил вернуть в прокуратуру уголовное дело "Седьмой студии" о хищении бюджетных средств, обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, передает корреспондент "Интерфакса".

"Судом ставится на обсуждение вопрос о возвращении дела прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, содержащем противоречия, препятствующие его рассмотрению судом и постановлению приговора", - сказала судья Ирина Аккуратова на заседании в среду.

Однако гособвинение не увидело оснований для возврата уголовного дела. "Ваша часть, предлагая вернуть дело в прокуратуру, вы не привели ни одного конкретного мотива, которому мы могли бы возвратить. В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит. (...) Оснований для возврата дела в прокуратуру, мы считаем, не имеется", - сказал прокурор Михаил Резниченко в суде.

В середине апреля суд назначил проведение новой финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой экспертизы по делу "Седьмой студии", однако проводившие ее эксперты к середине августа пришли к выводу, что не могут установить, расходовалось ли финансирование организации нецелевым образом, однако признали, что проект "Платформа" Серебренникова был "значимым культурным явлением".

Фигурантов дела "Седьмой студии" судят за хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Перед судом предстали четыре человека: худрук "Гоголь-центра" Серебренников, экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Аппельбаум, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а также экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Все они не признают вину.