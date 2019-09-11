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Поиск "шпиона" Смоленкова в России прекратился вскоре после его исчезновения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы перестали разыскивать бывшего сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, через несколько месяцев после его исчезновения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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По его словам, поиски Смоленкова начались 6 сентября 2017 года после того, как его родственники сообщили в СКР о том, что он исчез. Так как его не смогли обнаружить в течение трех дней, в соответствии с законом было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Однако позже правоохранительные органы выяснили, что Смоленков с женой и детьми уехал отдыхать в Черногорию, и через несколько месяцев уголовное дело о его исчезновении было закрыто.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из РФ, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию. По данным источника "Интерфакса", впоследствии пропажей Смоленкова "интересовались российские спецслужбы".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на этот счет.

Россия США Олег Смоленков

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