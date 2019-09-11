Поиск "шпиона" Смоленкова в России прекратился вскоре после его исчезновения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы перестали разыскивать бывшего сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, через несколько месяцев после его исчезновения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, поиски Смоленкова начались 6 сентября 2017 года после того, как его родственники сообщили в СКР о том, что он исчез. Так как его не смогли обнаружить в течение трех дней, в соответствии с законом было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Однако позже правоохранительные органы выяснили, что Смоленков с женой и детьми уехал отдыхать в Черногорию, и через несколько месяцев уголовное дело о его исчезновении было закрыто.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из РФ, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию. По данным источника "Интерфакса", впоследствии пропажей Смоленкова "интересовались российские спецслужбы".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на этот счет.