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CNN узнал о тайной операции по вывозу США из России ценного информатора

CNN узнал о тайной операции по вывозу США из России ценного информатора
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спецслужбы США в рамках секретной операции, проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Об этом сообщает в понедельник, 9 сентября, CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства", отмечает телеканал. По данным CNN, информатор - россиянин. Телеканал не публикует подробностей о нем, объясняя это стремлением защитить этого человека.

В результате операции Вашингтон остался без одного из своих ключевых источников, имеющих доступ к данным о работе в Кремле, утверждает CNN.

Отчасти, операция по вывозу информатора была связана с опасениями, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию агента, так как они неоднократно проявляли небрежность в вопросах, касающихся секретной информации, поясняет телеканал.

По данным телеканала, решение о вывозе информатора из России было принято вскоре после встречи в мае 2017 года Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла РФ в США. На той встрече, отмечает телеканал, Трамп раскрыл российским дипломатам секретную информацию, касающуюся террористов Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Из-за того, что президент рассказал российским дипломатам о данных, хоть и не связанных напрямую с информатором в России, в американской разведке возобновились дискуссии о рисках того, что информатора могут раскрыть, рассказал телеканалу один из источников.

Еще один источник сообщил телеканалу, что до проведения секретной операции в СМИ появились сообщения о возможном существовании подобного информатора, близкого к российским властям, что могло поставить под угрозу безопасность любого, кого бы заподозрили в такой деятельности.

Между тем представитель ЦРУ Бриттани Брамелл в комментарии CNN заявила, что "необоснованные предположения о том, что работа президента с нашей самой секретной информацией, к которой у него есть ежедневный доступ, привела к операции по эвакуации (информатора - ИФ) - некорректны". Представитель Белого дома Стэфани Гришэм заявила, что "сообщение CNN не просто неверное, оно потенциально ставит под угрозу жизни других людей".

США CNN

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