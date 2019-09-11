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Патриарх Кирилл напомнил православным об умеренности в День трезвости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил специальное обращение в связи со Всероссийским днем трезвости. Он отметил, что все больше людей в последние годы отказываются от вредных привычек и выбирают трезвенный образ жизни, но назвал проблему пьянства по-прежнему актуальной.

"Число епархиальных и приходских организаций, помогающих недугующим преодолевать алкогольную и иные зависимости, значительно увеличилось", - говорится в его обращении. Он назвал важным "и в дальнейшем прилагать общецерковные усилия для ее разрешения".

Патриарх, ссылаясь на Иоанна Златоуста, напомнил, что "не вино худо, но неумеренность порочна", и призвал каждого христианина являть пример воздержания и умеренности.

День трезвости в России учредили по предложению Синода РПЦ в 1913 году. Затем его отменили, и традиция возобновилась в 2005 году. Праздник приходится на 11 сентября, день, когда церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи, убитого по приказу захмелевшего царя Ирода.

РПЦ патриарх Кирилл

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