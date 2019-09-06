Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Пресс-секретарь патриарха предположил, что это будет эксклюзивный продукт, вроде папских вин у католиков

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и продажу спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% - предприятию "Софрино", которое выпускает церковную утварь.

Компании выданы лицензии на производство обычного и игристого вина, но не лицензия на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора, отмечает "Русская служба Би-би-си".

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал винодельческий бизнес "Мезыби" "пока закрытым коммерческим проектом". На вопрос "Би-би-си", какое именно вино будет выпускать компания, он отметить не смог, но предположил, что о массовом производстве речи не пойдет.

"Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", - сказал он.

По словам Волкова, некоторые епархии на юге России выпускают свое вино, но понемногу; это и сухие, и крепленые красные сладкие вина. "Это производства "гаражного" сегмента - для себя, для богослужения. Некоторые монастыри размещают заказ на производство вина, которое потом продают под своей маркой", - рассказал пресс-секретарь патриарха.

Компания "Мезыбь" была зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха".

В 2016 году о винодельческом хозяйстве РПЦ писал РБК. По словам его источников, на земле "Мезыби" уже высадили виноградники, а винодельня на тот момент была "в стадии строительства". Компания разместила на "Авито" объявление о поиске работников для "прополки, подвязки, обломки, обрезки, полива винограда, сбора урожая", но корреспонденту РБК "наняться" туда не удалось, все вакансии уже были заняты. Производство вина компания планировала начать в 2017 году, а в 2016-м - получала урожай с "пробных" виноградников, посаженных в 2012 году.

Гендиректор "Мезыби" Светлана Дмитриева сказала тогда РБК, что купить вино компании пока нельзя и что проект пока не афишируется.

Опрошенные "Би-би-си" эксперты предположили, что вино от "Мезыби" поступит в продажу не раньше 2020 года.