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Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, о чем ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Сегодня в ходе общения с представителями бизнес сообщества Дмитрий Медведев развил свои тезисы, высказанные им ранее на конференции МОТ, обратив внимание на то, что сама жизнь заставляет нас совершенствовать трудовое законодательство, делать его более гибким", - сказал председатель Госдумы.

По словам Володина, перед властями стоит задача защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места у того или иного работодателя. "Эти работники могут жить на Дальнем Востоке, а их работодатель - находиться в Москве, защита их прав и интересов требует серьезных законодательных изменений", - подчеркнул Володин.

Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться, передовые страны уже идут в этом направлении, добавил спикер нижней палаты. "Один из вариантов (изменения трудового законодательства - ИФ) - это постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант - меньшее количество рабочих часов каждый день", - считает председатель Госдумы.

В свою очередь руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов отметил, что "сокращение рабочей недели не должно приводить к снижению заработной платы, объемов производства и эффективности труда". "Тема очень многогранная, но и у профсоюзов, и у работодателей мнение сходится в одном - перемены нужны", - сказал Неверов журналистам.

Ранее в среду Медведев допустил внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас - это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше", - сказал премьер.

Вячеслав Володин Госдума Дмитрий Медведев

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