Медведев поддержал создание группы для обсуждения идеи о сокращенной рабочей неделе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев поддержал создание в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рабочей группы для совершенствования трудового законодательства, в том числе для обсуждения вопроса о четырехдневной рабочей неделе.

На встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в пятницу глава правительства подчеркнул, что законы о труде нужно совершенствовать "при соблюдении всех тех гарантий и норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса работника". "И, естественно, с сохранением условий трудового договора - и об оплате труда, и о размере трудовой недели. В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств", - подчеркнул глава правительства.

Медведев считает, что "погрузить все это - новое - в законодательство, наверное, необходимо". По мнению премьера, совершенствование законов должно касаться "таких институтов трудового права, как трудовой договор, включающий в себя условия о месте работы, времени работы, порядке его учета, исчисления соответствующих нормативов, которые связаны с рабочим временем, возможности регулирования такого нового института, как удаленная занятость, и трудовых отношений, которые с этим связаны".

Шмаков согласился с точкой зрения премьера. Глава ФНПР заявил, что, по мнению профсоюзов, трудовое законодательство, безусловно, должно развиваться, "но при одном условии - не должно быть ухудшения положения работников вне зависимости от того, в традиционных он работает формах или каких-то новых".

Говоря о сокращении рабочей недели, глава ФНПР отметил: "Мы поддерживаем идею, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить". Как подчеркнул Шмаков, "сейчас, после этой новой инициативы, когда возник большой интерес к этой теме, мы договорились создать рабочую группу в рамках РТК для того, чтобы там все эти вопросы рассматривать". "Это нельзя сделать щелчком. Это, действительно, займет какое-то время", - добавил он.

О необходимости модернизации трудового законодательства с учетом современных реалий (цифровизации, роботизации, возможности для дистанционной работы), а также о возможном сокращении в будущем рабочей недели Медведев упомянул в среду, 11 сентября, в ходе телепрограммы "Диалог". После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента обсудит идею о четырехдневной рабочей неделе.