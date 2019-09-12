Генпрокуратура сообщила о хакерских атаках из США на пользователей ее сайта

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - За 2019 года сайты и иные ресурсы пользователей, которые заходили на сайт Генпрокуратуры РФ, 36 раз подверглись хакерским атакам. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, в 2019 году не было выявлено успешно реализованных атак на сайт Генпрокуратуры. "Однако было зарегистрировано 36 значимых компьютерных атак, направленных на пользовательский сегмент Генпрокуратуры, то есть на тех пользователей, которые заходили к нам на сайт", - сказал Куренной.

Он отметил, что атаки реализовывались путем передачи пользователю вирусов различными способами, в том числе через электронную почту, через загрузку текстового файла, через открытие веб-ссылки.

"Источниками атак являлись ресурсы сети Интернет, расположенные как за рубежом - США, Германия, так и на территории Российской Федерации. Большая часть атак пришла из США. Все они пришлись на весну-лето текущего года", - сказал Куренной.

Он отметил, что специалисты Генпрокуратуры успешно противодействуют таким атакам, в первую очередь с помощью технических средств.