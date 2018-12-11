Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина 30-35 лет, у которого не обязательно есть специальное техническое образование - таков типичный хакер в России, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сложившийся образ хакера из фильмов неверен. Наша статистика свидетельствует, что человек, совершающий подобное преступление, хорошо подкован в технических вещах. Это человек 30-35 лет, который даже не всегда имеет техническое образование", - сказал Куренной в программе "Эфир" во вторник.

Он добавил, что такие преступники часто используют так называемый DarkNet (скрытая, полностью анонимная сеть интернет-соединений, существующая параллельно обычному Интернету - ИФ), чтобы покупать технику или личную информацию.

"Это стал теперь более технический способ преступлений, чем интеллектуальный", - отметил Куренной.

Он также уточнил, что в российском законодательстве нет такого понятия, как киберпреступление. "У нас есть другое понятие, которое проходит по нашим статистическим графам, это преступление, совершенное с применением информационно-коммуникационных технологий", - пояснил спикер ведомства.

Касаясь статистики в этой сфере, А.Куренной сообщил, что за январь - октябрь 2018 г. правоохранительными органами РФ зарегистрировано 141 552 преступления, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, предварительно расследовано - 35 315.