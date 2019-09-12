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Путин впервые за 20 лет прилетел в Ботлих, давший отпор террористам в 1999 году

Путин впервые за 20 лет прилетел в Ботлих, давший отпор террористам в 1999 году
Жители села Ботлих
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в дагестанское село Ботлих, жители которого одними из первых приняли удар террористов, проникших в республику из Чечни в августе 1999 года.

Путин не был здесь ровно 20 лет.

Вертолет президента совершил посадку на территории военного городка в трех километрах от села, где расположена Горная мотострелковая бригада ВС РФ.

Оттуда президент направился к мемориалу памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, в Афганистане и в ходе боевых действий августа-сентября 1999 года. Здесь его ждут местные жители.

Ожидается, что позже Путин встретится с ополченцами - участниками сопротивления бандам террористов в 1999 году.

Отложенный тост за победу над террористами

Приехать в Дагестан, и, в частности, в Ботлих Путин пообещал в июне во время "прямой линии". Тогда один из жителей Ботлиха, переживший те события, обратился к президенту с просьбой законодательно приравнять ополченцев, которые первые дали отпор террористам, к участникам боевых действий.

Дагестанец, обратившийся к Путину на "прямой линии", вспомнил, как в сентябре 1999 года Путин прилетел в Ботлих и на встрече с военными и ополченцами в солдатской палатке предложил отложить тост за победу до окончательного уничтожения террористического подполья в России.

"Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом. Потом - тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, - будут решены", - сказал тогда Путин, и дагестанцы запомнили эти слова.

На "прямой линии" жители Ботлиха спросили у президента, когда же он поднимет с ними этот бокал, и Путин пообещал: "Надеюсь, мы сможем сделать это вместе с вами".

В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для дагестанских ополченцев, предусматривающий материальные льготы. Они касаются, прежде всего, тех, кто получил ранения или увечья, сражаясь в отрядах самообороны Дагестана.

7 августа 1999 года несколько сотен исламистов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись из Чечни на территорию Дагестана - в Цумадинский, Ботлихский, а затем Новолакский районы республики, выбить их удалось только в середине сентября. Эти события считают началом масштабной контртеррористической операции, ставшей известной как Вторая чеченская война.

Основные торжества, приуроченные к 20-летию разгрома террористов, запланированы в Дагестане на 15 сентября.

20 лет с начала второй чеченской войны

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Мальчик смотрит из окна автомобиля на российских солдат на контрольно-пропуском пункте "Кавказ" из Ингушетии в Чечню. 24 декабря 1999 год.
Дагестан Ботлих Владимир Путин

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