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Путин поднял отложенный на двадцать лет тост в память о погибших в Дагестане

В 1999 году он отказался пить за погибших, заявив, что нельзя расслабляться ни на секунду, пока в регионе остаются террористы

Путин поднял отложенный на двадцать лет тост в память о погибших в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками народного ополчения
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в Ботлихе, на встрече с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года, выпил стопку водки в память о погибших. Выпить за них он обещал там же ровно двадцать лет назад.

В августе 1999 года тогдашний премьер-министр Владимир Путин приехал в Ботлих в разгар вторжения боевиков из Чечни в Дагестан. Те бои считаются началом второй чеченской войны. Телеканал "Россия" показал тогда кадры, на которых Путин на встрече в военной палатке предложил отложить тост за погибших до окончательной победы над террористическим подпольем.

Он тогда напомнил собравшимся, что известны планы террористов и нельзя расслабляться.

"Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом", - сказал он.

К 15 сентября боевики были вытеснены из Дагестана, а после этого началась военная операция в Чечне.

На "прямой линии" в июне 2019 года жители Ботлиха напомнили Путину об этом обещании и пригласили его приехать снова. Один из них также попросил законодательно приравнять ополченцев, воевавших против боевиков, к участникам боевых действий.

В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для дагестанских ополченцев. Этот статус дает право на некоторые льготы.

12 сентября в Ботлихе он напомнил, что двадцать лет назад дагестанцы встали пути банд международных террористов вместе с вооруженными силами России и "отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и по сути показали пример всей стране, того, что значит сплочение людей перед общей опасностью". Он напомнил, что на Кавказе всегда особо ценились мужество, воля и любовь к своему отечеству и что в критический момент ополченцы в Ботлихе проявили все эти качества.

Президент отметил, что поздравлять ополченцев с этой датой трудно, потому как было много потерь. Тем не менее, он заметил, что, вспоминая об этом, хотел бы отдать должное героизму и мужеству людей.

Основные торжества, приуроченные к 20-летию разгрома террористов, запланированы в Дагестане на 15 сентября.

20 лет с начала второй чеченской войны

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Мальчик смотрит из окна автомобиля на российских солдат на контрольно-пропуском пункте "Кавказ" из Ингушетии в Чечню. 24 декабря 1999 год.Пожилая беженка ждет очереди на контрольно-пропускном пункте из Ингушетии в Чечню. 9 января 2000 год.Подготовка к свадьбе в лагере беженцев в Ингушетии. 7 августа 2000 годВайнахские мужчины призывного возраста задержаны в Грозном за то, что у них нет документов, удостоверяющих личность. 6 февраля 2000 годПожилой мужчина смотрит из окна центра для беженцев в Грозном. 11 декабря 2002 год.Палаточный городок чеченских беженцев у автомагистрали "Кавказ". 2 октября 1999 год.Российский солдат смотрит на разрушенное здание в Старопромысловском районе чеченской столицы. 19 января 2000 год.Протест чеченских женщин в центре Грозного.11 декабря 2002 год.Российский вертолет со стрелком на борту пролетает над столицей Чечни Грозным. 26 января 2000 год.
Мальчик смотрит из окна автомобиля на российских солдат на контрольно-пропуском пункте "Кавказ" из Ингушетии в Чечню. 24 декабря 1999 год.
Владимир Путин Ботлих Дагестан Чечня

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