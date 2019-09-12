Профсоюз РАН выступил против закрытия грантовых программ РФФИ

В организации узнали, что высвободившиеся деньги хотят передать другому фонду

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников Российской академии наук выразил несогласие с предложением присоединить Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) к Российскому научному фонду и потребовал, чтобы этот вопрос обсудили с учеными.

В Министерстве науки и высшего образования профсоюзу разъяснили, что "вопрос о частичном перераспределении бюджетных средств от РФФИ в Российский научный фонд (РНФ) практически решен", говорится в заявлении организации. В результате будут свернуты массовые грантовые программы РФФИ, в том числе базовая - по поддержке инициативных проектов по областям знаний.

Освободившиеся деньги планируют передать в РНФ на финансирование крупных программ, например, президентской программы исследовательских проектов, утверждает профсоюз. РФФИ же станет по сути "аналитическим и мониторинговым центром", у которого сохранится только грантовая поддержка международных конкурсов.

В профсоюзе напомнили, что РФФИ выполняет важную функцию культивирования научной среды и благодаря ему тысячи научных групп в России ежегодно получали гранты на исследования, теперь они могут остаться без финансирования, хотя для многих гранты были единственной возможностью оплатить материально-техническое обеспечение исследований.

Концентрация бюджетных ресурсов на поддержке проектов самого высокого уровня приведет к негативным последствиям, предупредила организация. Увеличить финансирование РНФ она предложила за счет других средств.

"Намеченные преобразования представляются нам крайне вредными, - предупредила организация. - Концентрация бюджетных ресурсов на поддержке проектов самого высокого уровня и самых лучших ученых приведет к негативным последствиям".

Профсоюз предсказал, что в результате последует отток ученых, падение уровня и объема фундаментальных исследований в большинстве университетов и научных институтов, а сильные коллективы сконцентрируются в нескольких организациях и нескольких городах.

"Окажется под вопросом и выполнение нацпроекта "Наука", в том числе с точки зрения формальных показателей", - предостерегла организация.

По словам ученых, они не раз призывали изменить конкурсную политику РФФИ, но предлагали обратное: "сосредоточить выделяемые фонду бюджетные ресурсы на массовых программах грантовой поддержки исследований".

В начале сентября помощник президента России Андрей Фурсенко, создатель РНФ и глава попечительского совета фонда, что обсуждается возможность реорганизации РФФИ и Российского научного фонда, а цель реформы - устранить дублирование в их работе, чтобы расширить грантовую поддержку науки и сделать ее эффективнее. Фурсенко - создатель РНФ и глава попечительского совета фонда.

9 сентября "Московский Комсомолец" сообщил, что в результате РФФИ может прекратить грантовую деятельность. Источник "МК" в Кремле рассказал, что президент Владимир Путин получил предложение слить два фонда под эгидой РНФ 17 августа, и, по неподтвержденной информации, это одобрил. Информация об этом стала сюрпризом и для президента РАН Александра Сергеева, и для министра науки Михаила Котюкова, пишет издание. Затем оба они подтвердили, что никаких документов и предложений на этот счет не получали.

В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей. У него в два раза больше публикацией, чем у РНФ. Дублирования в работе фондов нет, поскольку РФФИ финансирует только отдельных ученых, а РНФ - только проекты организаций, объяснили "МК" в РФФИ. Собеседник издания добавил, что закрытие РФФИ поставит под угрозу финансирование физических лиц.

Президиум РАН 10 сентября потребовал, чтобы реформу обсудили с Академией.