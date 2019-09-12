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Астроном из Крыма первым в мире открыл межзвездную комету

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Астроном из Крыма Геннадий Борисов первым в мире открыл межзвездную комету, причем сделал это с помощью собранного им телескопа.

Открытие было сделано в конце августа, его подтвердил центр малых планет (ЦМП) Международного астрономического союза (МАС).

В сообщении на сайте ЦМП говорится, что параметры движения кометы указывают, что она имеет межзвездное происхождение, прилетела из-за пределов Солнечной системы.

ЦМП присвоил новому объекту имя открывшего его астронома - C/2019 Q4 (Borisov). "Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года", - считает ЦМП.

Крымчанин, общаясь со своими соратниками на форуме астрономов, разместил накануне ссылку на фотографии межзвездной кометы. "Наблюдаю (объект - ИФ) на своем новом телескопе. Сделал его в конце 2018 года", - написал Борисов.

Сам Борисов работает на Крымской станции Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ.

Геннадий Борисов Крым

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