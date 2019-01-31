Ученые зафиксировали пролет яркого болида в небе над Кубанью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ученые зафиксировали пролет болида над территорией Краснодарского края, они определяют траекторию и возможное место его падения.

"Яркая вспышка, характерные след и шум были впервые зафиксированы наблюдателями накануне вечером в 18:48 мск в районе города-курорта Анапа, в городе Абинске, в станице Северской. В Краснодаре пролет наблюдался сотрудниками нашей обсерватории практически в зените", - сообщил агентству "Интерфакс" заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов.

По его словам, в настоящее время ученые пытаются получить и проанализировать дополнительную информацию о падении болида, связываются с очевидцами, чтобы определить природу космического тела, а также рассчитать возможный район падения.

"Сейчас с вероятностью 90% можно утверждать, что болид имеет кометное происхождение, но какая именно комета могла оставить такой след, пока не ясно", - отметил астроном.

По имеющимся немногочисленным данным, вероятность падения подобного космического тела на Землю не велика, но существует. Как правило, большинство таких болидов сгорают в атмосфере, не долетая до поверхности Земли, сказал Иванов.