Владимир Легойда стал врио главы патриаршей пресс-службы
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил руководителем патриаршей пресс-службы председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, сообщили "Интерфаксу" в четверг в этом отделе.
Патриарх принял такое решение, освободив от должности священника Александра Волкова. Агентству пояснили, что это связано в том числе с "реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата".
Волков возглавлял патриаршую пресс-службу с июня 2012 года.