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Владимир Легойда стал врио главы патриаршей пресс-службы

Владимир Легойда стал врио главы патриаршей пресс-службы
Священник Александр Волков и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда (слева направо)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил руководителем патриаршей пресс-службы председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, сообщили "Интерфаксу" в четверг в этом отделе.

Патриарх принял такое решение, освободив от должности священника Александра Волкова. Агентству пояснили, что это связано в том числе с "реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата".

Волков возглавлял патриаршую пресс-службу с июня 2012 года.

РПЦ Владимир Легойда

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