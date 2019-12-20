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Бывший пресс-секретарь патриарха нашел работу в Московской епархии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывший пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков возглавил информационную комиссию Московской епархии. Он сам рассказал об этом журналистам.

По словам Волкова, он собирается работать с новыми силами, у него "много мыслей и планов", но телефон ему лучше не обрывать.

"Работа, в первую очередь, внутренняя, не в публичном поле", - уточнил он.

Иерей Александр Волков, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве, руководил пресс-службой патриарха Кирилла с июня 2012 по сентябрь 2019 года.

РПЦ патриарх Кирилл Александр Волков Москва Московская епархия

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