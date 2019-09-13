Источник сообщил о наказании чиновников из-за бегства "шпиона" Смоленкова

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся якобы попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание - вплоть до увольнения", - отметил источник.

По его словам, позже стало ясно, что пропавший вместе женой и тремя детьми чиновник, скорее всего, стал перебежчиком.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что после того, как Смоленков и его родственники летом перестали выходить на связь и их семья забила тревогу, 6 сентября 2017 года российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" и начали их розыск. Позже было установлено, что Смоленков с женой и детьми в середине июня 2017 года уехал отдыхать в Черногорию. Спустя несколько месяцев уголовное дело об убийстве было закрыто.

О спецоперации по вывозу из России ценного информатора 9 сентября сообщил телеканал CNN. Там пояснили, что эвакуация шпиона потребовалась из опасений, что его могут раскрыть. Позже газета "Коммерсантъ" сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из страны, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию. "Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на этот счет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации главы государства, но заявил, что тот не был одним из высших должностных лиц в этом ведомстве, кроме того, его уволили несколько лет назад.