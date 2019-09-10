Кремль подтвердил работу "шпиона" Смоленкова в администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей". Об этом представитель Кремля заявил журналистам во вторник, 10 сентября. Пресс-секретарь президента отметил, что этот сотрудник был уволен порядка двух или трех лет назад.

Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ, добавил Песков. На вопрос журналистов в связи с публикациями СМИ, действительно ли Смоленков был агентом ЦРУ, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".

Таким образом Песков прокомментировал публикации американского телеканала CNN о "высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки" Олеге Смоленкове, которого секретно вывезли из России два года назад.

"Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, "криминального чтива", поэтому это давайте оставим на их усмотрение", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова в данный момент, Песков ответил отрицательно.

"Мы не занимаемся розыском людей. Я только в данном случае могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен", - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией, пропал ли после этого увольнения Смоленков.

Ранее CNN сообщил, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в результате спецоперации в 2018 году из опасений, что его раскроют. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным СМИ, он также работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был нынешний помощник президента Путина Юрий Ушаков, а также в аппарате правительства.

В Управделами президента "Интерфаксу" сообщили, что Смоленков в данной структуре не работал.