Роскомнадзор потребует блокировки почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что в ближайшее время ведомство обратится в суд с исками о блокировке на территории РФ двух почтовых сервисов.

"В ближайшее время мы намерены обратиться в суд с иском о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail в связи с отказом предоставить свои контактные данные для внесения в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ)", - сказал Ампелонский "Интерфаксу".

По его словам, ранее Роскомнадзором был направлены по адресам владельцев этих сервисов запросы, которые были в итоге проигнорированы. Ампелонский добавил, что ведомство намерено сразу просить о блокировке данных сервисов в РФ, так как считает, что штрафные санкции в данном случае будут неэффективны.

Ранее РБК сообщило о готовящихся исках в суд в связи с отказом владельцев почтовых сервисов Mailbox.org (немецкой компании Heinlein Support GmbH) и Scryptmail (компании SCRYPTmail LLC) в связи с отказом предоставить по запросу ФСБ свои контактные сведения для внесения в реестр ОРИ. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что запрос ФСБ связан с сообщениями о ложном минировании общественных зданий, волна которых прокатилась в РФ в первой половине года.

На 24 июля, по данным Роскомнадзора, в реестре было зарегистрировано 182 организатора распространения информации. На данный момент в реестре ОРИ, в частности, значатся мессенджеры Telegram, китайский WeChat, Mail.ru Агент и "Сбербанк-онлайн", в конце мая в него был внесен владелец сервиса знакомств Tinder.

Реестр ОРИ формируется Роскомнадзором правоохранительными органами и органами государственной безопасности в соответствии с федеральным законом № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить текстовые сообщения российских пользователей интернета, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения. Они также должны предоставлять данные по запросу правоохранительных органов. Согласно федеральному закону "Об оперативно-розыскную деятельности", речь идет об органах внутренних дел РФ, ФСБ, ФСО, таможенных органов РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, а также оперативном подразделении органа внешней разведки Минобороны РФ.

В июле 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой, ее коллегами по фракции "Единая Россия" Алексеем Пушковым и Надеждой Герасимовой, а также сенатором Виктором Озеровым. Большая часть поправок, предложенных двумя федеральными законами, входящих в "пакет Яровой", вступила в силу с 2016 года.