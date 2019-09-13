Компания-владелец mailbox.org заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Основатель и исполнительный директор Heinlein Support GmbH заявил о готовности в рамках закона взаимодействовать с Роскомнадзором, который заявил о планах заблокировать почтовый сервис компании - mailbox.org.

Пэр Хайнлайн сообщил "Интерфаксу" в телефонном разговоре, что его компания не получала никаких запросов от Роскомнадзора ни напрямую, ни через немецкие власти, и впервые они узнали о каких-либо требованиях ведомства в пятницу.

В официальном комментарии Хайнлайна, распространенном пресс-службой компании сказано, что mailbox.org готова ответить на официальные запросы на информацию от властей, но это должно быть допустимо с точки зрения немецкого и европейского права. Как правило, иностранные власти выбирают путь запроса о юридической помощи, считает он. "Однако mailbox.org ни в коем случае не будет незаконно раскрывать данные своих пользователей местным или иностранным властям. Каждый запрос на информацию будет индивидуально проверяться на приемлемость юристами, специализирующимися в этой области", - подчеркнул Хайнлайн.

По его словам, "вопреки заявлениям представителей Роскомнадзора, mailbox.org не известно о каком-либо решении суда, в соответствии с которым mailbox.org должен был бы предоставить сведения", а если оно и было, то компанию с ним не ознакомили. "В связи с этим мы очень удивлены происходящим и обвинениями Роскомнадзора", - сказал он.

Хайлайн подчеркнул, что у сервиса mailbox.org есть эффективные методы защиты и блокировки поддельных учетных записей. "Если учетные записи были использованы для преступной деятельности, mailbox.org, разумеется, сотрудничал и блокировал бы их после очень тщательной и индивидуальной проверки. Если пользователь mailbox.org рассылает электронные письма с угрозой взрыва, это недопустимо и должно осуждаться. Конечно, mailbox.org категорически дистанцируется от таких действий", - заявил он.

В случае если запрос будет признан соответствующим европейскому законодательству, компания может заблокировать тот или иной аккаунт на своем сервисе, но ни в коем случае не может предоставить сведения о своих пользователях, "так как это запрещено германскими законами" и является уголовно наказуемым преступлением, сказал он "Интерфаксу".

"Тем не менее, в случае, если бесплатный провайдер заблокирован из-за единичных нарушений и все его пользователи попадают под подозрение, можно говорить о чрезмерных и произвольных мерах. Если это произойдет без соблюдения конституционной процедуры, это будет неприемлемым ни для одного демократического государства", - подчеркнул Хайнлайн.

Как рассказал Хайнлайн, компания Heinlein Support GmbH широко известна в Германии, и с 1992 года занимается развитием сервисов электронной почты, а также опубликовала несколько книг на эту тему. В настоящее время компания управляет сервисом mailbox.org , а также работает с крупными интернет провайдерами.

Претензии Роскомнадзора

В пятницу пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что в ближайшее время ведомство обратится в суд с исками о блокировке на территории РФ двух почтовых сервисов - Mailbox.org и Scryptmail. По его словам, компании отказались предоставить свои контактные данные для внесения в реестр Организаторов распространения информации. Запросы на предоставление такой информации были проигнорированы, а выставлять штрафы в ведомстве сочли бесполезным.

Ранее РБК сообщило о готовящихся исках в суд в связи с отказом владельцев почтовых сервисов Mailbox.org (немецкой компании Heinlein Support GmbH) и Scryptmail (компании SCRYPTmail LLC) в связи с отказом предоставить по запросу ФСБ свои контактные сведения для внесения в реестр ОРИ. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что запрос ФСБ связан сообщениями о ложном минировании общественных зданий, волна которых прокатилась в РФ в первой половине года.