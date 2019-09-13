Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены. Об этом Голикова заявила на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.

"Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%). Такой подход будет применяться и далее", - заверила зампред правительства.

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер.

В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости - в случае, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.