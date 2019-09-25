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"Известия" ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

"Известия" ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие.

В среднем выплаты составили 24,3 тыс. рублей. В топ-5 рейтинга также вошли Магаданская область (21,6 тыс. рублей), Мурманская область (19 тыс. рублей), Якутия (18,9 тыс. рублей).

Самые невысокие пенсии в ПФР насчитали в Дагестане (10,9 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (11 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс. рублей), Калмыкии (12 тыс. рублей) и Ингушетии (12,1 тыс. рублей).

Средняя пенсия по стране увеличилась на 6% и составила 14,2 тыс. рублей.

Размер выплат, указывает газета, значительно выше в северных регионов за счет повышающих коэффициентов. Также пенсия зависит от стажа и зарплаты.

В 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные - на 7%, сообщили ранее в Кабмине. Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей.

ПФР

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