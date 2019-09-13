Материнский капитал в 2020 году увеличат на 3,8%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в пятницу, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8%, сумма выплаты оставит 466,6 тыс. рублей.

"В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено порядка 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе, как я сказала, на возобновление индексации (с 1 января 2020 года - ИФ)", - сообщила вице-премьер на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Проиндексирован, по словам Голиковой, будет как размер выдаваемых сертификатов, так и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.

В сентябре 2018 года вице-премьер говорила, что материнский капитал будут ежегодно увеличивать и в результате его объем, заложенный в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), к 2021 году вырастет до 489 тысяч рублей. Она отмечала тогда, что размер индексации будет зависеть от состояния российской экономики.