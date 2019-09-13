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Москва негативно отнеслась к словам Зеленского об антироссийских санкциях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно отнеслись к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о том, что санкции являются действенным оружием дипломатии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценили слова Зеленского.

"Есть набор тезисов по санкциям, которые, возможно, стали уже немного тривиальными, но доказали свою правоту: это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - добавил он.

Ранее в пятницу Зеленский в ходе выступления на форуме в Киеве призвал зарубежных партнеров Украины не менять свою позицию в отношении ограничительных мер против РФ. "Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Украина

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