Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть свои территории только мирным путем

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершить войну и вернуть территории дипломатическим путем, призвав иностранных партнеров Киева не отменять санкции против России за агрессию против своей страны.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал Зеленский в пятницу в Киеве на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Президент Украины также назвал санкции "мощным и действенным оружием дипломатии". "Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал Зеленский.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией. ЕС в июне 2014 года ввел санкции против России из-за присоединения Крыма.